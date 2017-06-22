Киев, 22 июня, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Радостное известие о наступлении безвизового режима с Европой было отпраздновано на Украине с большой помпой. В лице Порошенко нынешняя Киевская власть поздравила всех участников борьбы с еще одной победой. Вероятно, окончательной. Почему безвиз — не такой великий повод для радости, как его представляют заинтересованные в народном ликовании лица, рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Обзор евроинтеграции Украины

Цинично поздравив украинцев с возможностью посетить Венскую оперу, Порошенко скромно умолчал о том, как это сделать на среднюю украинскую зарплату. От нового режима сообщения с Европой, по сути, выиграют только самые богатые 5% населения, которые и до того особых проблем с перемещением не испытывали. Из остальных 95% биометрический паспорт, необходимый для безвизового выезда, оформили процентов 10. Что же касается готовых выехать, то их число растет вовсе не так быстро, как предполагалось. Несмотря на наличие у 40-миллионного населения 3,7 миллионов подходящих паспортов, среднемесячное количество выезжающих за рубеж увеличилось ненамного. Как было оно в районе 50 тысяч в месяц, так примерно на том же уровне и осталось.

До ожидавшихся 120 тысяч в месяц пока далеко, хотя стоит согласиться, что усилия украинского правительства, направленные на уменьшение доходов населения и рост безработицы, постепенно делают любую работу в Европе привлекательнее тихого отдавания концов дома. Но добрый Евросоюз, обеспечивший для белых гастарбайтеров с Украины безвизовый режим, не собирается обеспечивать их работой. Такой вывод можно сделать из выступления главы правительства ЕС Хьюга Мингарелли, который довольно цинично посоветовал украинцам меньше думать о квотах на закупку сельхозпродукции. А ведь эти квоты, по мысли американских конструкторов новой Украины, должны были обеспечить превращение бывшей индустриальной республики в «сельскохозяйственную сверхдержаву».

Посоветовав же привязать увеличение квот к приведению украинской продукции к евростандарту, Мингарелли не сообщил где взять необходимые для этого процесса недостающие в украинской экономике 200 млрд. долл. Именно такая сумма требуется, исходя из уже давно сделанных расчетов для приведения украинской сельхозпродукции под нормативы ЕС. Возможно ли добиться этого в принципе?

Подробности читайте в статье: Справляли безвиз — порвали два баяна: обзор «евроинтеграции» Украины

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