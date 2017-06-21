Рига, 21 июня, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Латвийское государство никому ничего не должно за проект «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Об этом заявил премьер-министр страны Марис Кучинскис, комментируя направленную правительству просьбу компаний Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis компенсировать недополученные доходы в размере 8,3 млн евро, которые предприятия могли бы получить при участии в проекте «Северный поток-2», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь премьер-министра Андрейс Вайварс подтвердил, что Кучинскис получил направленное компаниями письмо. Вайварс подчеркнул, что ни государство, ни правительство никому ничего не должны в связи с этим вопросом: «Кабинет министров выразил негативное отношение к участию Латвии в проекте «Северный поток-2», принимая во внимание государственные интересы. Тогда как решение о том, что в проекте не будет принимать участие латвийский порт, приняла сторона, реализующая проект».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Вентспилсский свободный порт и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2». Согласно расчетам управления Вентспилсского порта, доходы латвийской экономики от участия в проекте могли бы составить 25−30 млн евро.

В свою очередь, правительство Латвии во время закрытой части заседания решило не поддерживать участие Вентспилского порта в строительстве газопровода. Кабинет министров решил, что не следует поддерживать любые мероприятия на территории Латвии, если они связаны с «Северным потоком-2» и поддерживают реализацию этого проекта. Такое решение было принято на основании докладов, разработанных министерством обороны и министерством охраны окружающей среды и регионального развития, а также с учетом рекомендаций от представителей служб госбезопасности.

Министерство иностранных дел России выступило с критикой латвийских властей в связи с ситуацией. Как говорится в заявлении, латвийский МИД занимается нагнетанием страхов по поводу угрозы единству стран ЕС и НАТО.