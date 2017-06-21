Москва, 21 июня, 2017, 17:54 — ИА Регнум. «В последнее время в СМИ информация от моего имени преподносится совершенно недостоверно», — сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём аккаунте в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

По словам Натальи Поклонской, её мнение о художественном фильме «Матильда» и даже планы по его просмотру СМИ преподносят искаженно. В частности, издание РБК сообщало, что Поклонская сомневается, будет ли смотреть фильм «Матильда», хотя сама депутат Госдумы ранее заявляла и подтверждает, что не будет смотреть данный фильм.

Кроме того, она утверждает, что сообщения от имени Натальи Поклонской об отлучении от причастия священнослужителей, смотревших фильм «Матильда», также являются ложными и абсурдными.

Наталья Поклонская подчеркивает, что сотрудники РБК взяли эту информацию из неизвестного ей источника.

Ранее Поклонская сообщала лишь то, что православные прихожане, которые смотрели фильм «Матильда» на закрытых показах, в православных монастырях и церквях на шесть месяцев отлучаются от святого причастия, так как этот фильм признан «хулой на Духа Святого».

Кроме того, Наталья Поклонская отметила, что подобные недоразумения и неточности странным образом связаны именно с ситуацией вокруг премьеры художественного фильма «Матильда».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила еще не вышедшую в прокат киноленту «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что претензии к фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя — это «вакханалия демократии». По его мнению, нельзя судить о кинофильме, который еще никто не смотрел.