Тель-Авив, Израиль, 22 июня, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Опыт израильско-турецких отношений может стать хорошим уроком, на примере которого можно сделать выводы о надежности современной Турции как долгосрочного партнера. Так считает политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Авигдор Либерман

Можно согласиться с той точкой зрения, что умение оценивать чужой опыт экономит время и силы, позволяя избегать зачастую болезненного метода действий на свой страх и риск. Тем не менее, особенно если речь идет о таких непохожих странах как Россия и Израиль, стоит также хорошо понимать специфику, оказывающую значимое влияние на развитие тех или иных коллизий, участником которых становится страна.

В случае Израиля такой спецификой можно считать его дружественные отношения с курдами, исторически сложившиеся с довольно ранних пор реализации сионистского проекта. Израиль был первой страной признавшей независимый Курдистан на территории Ирака. Есть непроверенная, но и не опровергнутая информация о существенной роли израильской помощи в успехах сопротивления иракских курдов преступным действиям террористов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конечно такого рода дружба между евреями и курдами, проявившаяся в том числе и во взаимной поддержке в трудных ситуациях не могла не оказать определенного влияния на израильско-турецкие отношения.

Не секрет, что большая часть турецкого политикума именно в действиях курдов видит угрозу для своего государства. Особенно это касается сепаратистских курдских группировок, с которыми Турция находится в состоянии перманентной войны вот уже долгое время. И хотя Израиль никогда не поддерживал т.н. Курдскую Рабочую Партию, ведущую боевые действия против Турции, отпечаток курдского фактора можно проследить на действиях Анкары по отношению к Израилю. А эти действия включают в себя и поддержку террористов из ХАМАСа, ведущего войну против еврейского государства.

Какой же выход возможен из сложного лабиринта ближневосточных конфликтов, взаимных претензий и надежд?

Подробности читайте в статье: Можно ли доверять Турции? Опыт Израиля

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