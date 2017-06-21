Севастополь, 21 июня, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников вручил 20 многодетным семьям свидетельства на получение денежной выплаты для улучшения жилищных условий, передает 20 июня корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM 20 многодетных семей в Севастополе получили помощь для покупки нового жилья

«В этом году мы увеличили размер субсидий на каждого члена многодетной семьи на 20% по сравнению с прошлогодним. Я знаю, насколько важна финансовая помощь для того, чтобы улучшить жилищные условия, построить дом либо купить квартиру. В моей жизни это тоже сыграло определенную роль, когда я много лет назад получил такую же поддержку от государства как многодетный отец», — поздравил семьи глава города.

По данным правительства, выплаты производятся согласно закону Севастополя о социальной поддержке многодетных семей, имеющих трех и более детей. В этом году общая сумма финансовой помощи, предоставленной семьям составляет 67,2 млн рублей. Помощь для каждой из семей рассчитывается исходя из размера единовременной денежной выплаты на одного человека. Так, семья из пяти человек получит 3,3 млн рублей, а из восьми — около 5,4 млн рублей.

В настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Севастополе стоят 537 многодетных семей.

«Мы очень счастливы. Это очень неожиданно, когда я вчера узнала, у меня пошли мурашки от радости. Теперь мы купим им жилье, и они будут жить отдельно», — поблагодарила власти Светлана Шаповалова, бабушка семи внуков, проживающая в одной квартире с двумя многодетными дочерьми.

По словам Овсянникова, в будущем году правительство намерено увеличить до 25−30 количество семей, которым будет оказана господдержка. Он отметил, что в Севастополе оказывается помощь не только не только многодетным семьям, но и значительному числу льготников.

«Город предоставляет квартиры сиротам, ветеранам, и переселенцам из аварийного жилья. Севастополь приобретает квартиры и также получает их от застройщиков. В прошлом году мы выделили около 300 квартир», — сказал Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе разгорелся скандал в связи с выделением непригодных к проживанию квартир ветеранам Великой Отечественной войны. Впоследствии троим ветеранам предоставили новые квартиры.

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