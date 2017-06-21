Рим, 21 июня, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Рост Европейского союза предвещает много хорошего, но он «не должен быть задушен правилами». Об этом заявил глава правительства Италии Паоло Джентилони сегодня, 21 июня, выступая в Сенате Италии накануне заседания Европейского совета. Текст выступления опубликовала La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Европа «может и должна измениться» и Brexit — «не похоронный звон для ЕС», подчеркнул премьер. Джентилони произнес обнадеживающие слова о восстановлении экономики Европы, но при этом добавил, что «просто чисел недостаточно». Для премьер-министра необходимы «работа, включение, рост: это то, что определяет успех Европейского союза на международном уровне»: «Мы говорим это в течение некоторого времени и надеемся, что это не просто итальянское поле боя: Европа должна измениться, мы должны иметь силы, чтобы изменить ее».

Джентилони не упустил возможность покритиковать Брюссель по поводу европейской политики расселения беженцев: «Об иммиграции мы должны честно сказать, что, несмотря на некоторый прогресс, скорость, с которой движется ЕС в плане общей политики на местах, остается очень низкой по сравнению с потребностями правительства». Глава правительства Италии подчеркнул, что, по крайней мере, некоторый символический результат был получен: «Комиссия объявила процедуру о санкциях для трех стран, которые не принимают обязательств. Но нас это не утешает». Из уст Джентилони прозвучало требование: «ЕС должен сказать нам, или он есть, или мы должны выкарабкиваться сами».

Что касается парижских соглашений по климату, премьер повторил, что эта тема не является предметом для переговоров: «Намерение Соединенных Штатов — не отрицание вопроса, но стремление вновь обсудить экономические обязательства, которые взяли большие страны для сдерживания последствий изменения климата в пользу бедных стран».

Эффективную борьбы с терроризмом итальянский премьер видит в активизации обмена информацией между европейскими странами с давлением на «больших игроков виртуальной сети, потому что с радикализацией могут особенно бороться те, кто держит ключи от внушительного объема данных. Сеть, место свободы, не может стать угрозой для нашей безопасности».

Напомним, очередное заседание Европейского совета пройдет 22−23 июня в Брюсселе, основными темами обсуждения станут экономика, иммиграция, безопасность и оборона.