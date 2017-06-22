Ереван, 22 июня, 2017, 03:54 — ИА Регнум. В российском докладе за 2016 год, в Регистре обычных вооружений ООН, упомянута поставка Армении 300 переносных зенитно-ракетных комплексов. Как это усиление противовоздушной обороны армянских вооруженных сил скажется на равновесии противостоящих сторон конфликта, то затихающего, то снова дающего о себе знать в Закавказье, рассказывает в своей статье Леонид Нерсисян, военный обозреватель ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЗРК

Учитывая опыт кратковременных боевых действий, имевших место в апреле 2016 года, ПЗРК можно считать аргументом, наличие которого сводит на нет эффективность применения атаки с воздуха агрессором. Но описанная картина возможна только при условии достаточной насыщенности обороняющихся войск средствами противодействия низколетящим целям. В горно-лесистой местности, каковой по большей части и является район Нагорно-Карабахского конфликта, обнаружить расчет ПЗРК до произведения им выстрела не представляется возможным.

В апреле 2016 года азербайджанская авиация прекратила боевые действия после потери двух вертолетов, уничтоженных в первый же день военного конфликта. Это произошло несмотря на то, что современных комплексов противовоздушной борьбы у Армении имелось не так уж много. А старые советские «Осы» безнадежно устарели. Теперь же поставка Россией 300 ПЗРК позволит укомплектовать этими системами каждую роту армянских вооруженных сил, что поможет не только свести на нет всякую попытку применения боевых вертолетов или штурмовиков, но и создаст надежный заслон для действий вооруженных беспилотников.

Подробности читайте в статье: ПЗРК из РФ в Армении: ВВС Азербайджана придётся искать себе другую работу

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