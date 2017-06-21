Ставрополь, 21 июня, 2017, 17:25 — ИА Регнум. В Ставропольском крае от укусов собаки погиб ребенок. Трагедия произошла в городе Изобильном. Двухлетнюю девочку загрызла принадлежащая ее семье собака.

AdinaVoicu Собачий оскал

Как сообщили ИА REGNUM 21 июня в краевом управлении СКР, ребенок один вышел во двор, где на нее и напало животное. Обнаружившие отсутствие дочери родители, выскочили на улицу, но было уже поздно. От многочисленных укусов девочка скончалась на месте.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит выяснить все обстоятельства смерти ребенка, а также причины, по которым родители не обеспечили безопасность ее жизни и здоровья.

Кроме того, будет установлено, в каких условиях содержалась собака и как соблюдали ее владельцы правила безопасности для окружающих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в Дагестане погибла от укусов собак 9-летняя Залина Асхабова. Стая собак напала на ребенка, когда она возвращалась вечером из школы домой. Уголовное дело по факту случившегося было возбуждено по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Семья погибшей девочки спустя три месяца подала в суд на администрацию города и городское Управление ЖКХ с требованием в качестве компенсации морального вреда выплатить 50 млн рублей.

В мае 2017 года в Редукторном поселке города Махачкалы собаки вновь атаковали ребенка. Восьмилетнего учащегося гимназии №56 доставили в больницу с укусами.

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