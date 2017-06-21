Пекин, 22 июня, 2017, 02:53 — ИА Регнум. Китайское экономическое продвижение в западном направлении не могло не вызвать активного интереса со стороны стран Средней Азии. О том, какие надежды связывают с развитием торговли с Китаем деловые круги стран этого региона, рассказывает в своей статье Евгения Ким, постоянный автор ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пекинский форум «Один пояс — один путь» вызвал волну позитивных публикаций в среднеазиатской прессе стран всего Среднеазиатского региона. Сообщения СМИ пестрят прогнозами о перспективах сотрудничества с КНР. Правительства тех стран, которые уже получили определенные вливания в свою экономику со стороны китайских инвесторов, указывают на этот факт как на крупное достижение своей политики. Интересно, что к формированию положительного общественного мнения приложила руку и китайская сторона, проплатившая часть публикаций в местных СМИ.

Тем не менее, нельзя утверждать безоговорочную готовность Пекина к включению в противоречивую экономическую жизнь региона. Все проекты, хотя бы отдаленно имеющие отношение к конфликтам и спорам различных сторон, а таких на постсоветском среднеазиатском пространстве немало, аккуратно обходятся КНР с использованием приема вежливого умолчания. Некоторые из проектов кредитования, которые продвигает Китай, явно не предусматривают скорую финансовую отдачу. Аккуратное затягивание государств Средней Азии в китайскую сферу влияния выражается также в участии в финансировании долгосрочных программ на основе национальных проектов или даже стратегий развития отдельных стран.

На каком же этапе находятся конкретные страны региона по отношению к китайскому вектору развития, читайте в статье: «Пустите наши фрукты! И купите газ!» — Китай и Средняя Азия за месяц

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