Челябинск, 21 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Фильм Оливера Стоуна «Путин» является элементом мировой борьбы за человека и человечность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Кафедры режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры Юрий Волкогон.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин и Оливер Стоун

По мнению педагога, фильм создан, чтобы показать реального президента РФ Владимира Путин, информация о котором на Западе искажена.

«По первой части фильма понятна заявка Стоуна. Он, кстати, больше за советскую власть, нежели Путин. Путин как политик говорит осторожно. Но задача Стоуна, как он её ещё разовьёт — это показать человека. Не президента России, а человека. Но я еще посмотрю как дальше все будет развиваться, во второй, третьей, особенно четвертой части», — сообщил лауреат международных и всероссийских конкурсов, режиссер кино Юрий Волкогон.

О профессиональном качестве фильма, как он сделан, судить можно лишь по всему фильму, считает эксперт. Но уже по первой части работник культуры сделал выводы из того, что уже очевидно.

«У Стоуна в таких работах нет какой-то сверхзадачи. Это, в принципе, на языке нормального кинематографа, называется очерк-портрет. Это не документальное кино», — пояснил Волкогон.

Эксперт добавил, что Стоун не случайно снял четыре части. Из этих частей и должен сложиться образ Владимира путина. Волкогон пока не заметил в фильме какой-либо предвзятости. Также эксперт не обнаружил какой-либо недостоверности или приукрашивания:

«По первой части этого точно нет. В связи с такими вопросами возникает вопрос, — а Стоуну это зачем? Кто ему такой Путин? Он (Стоун) что на этом себе сделает рейтинг? Он достаточно рейтинговый человек, лауреат Оскара, имеет прочие заслуги», — говорит эксперт.

В первой части Юрий Волкогон заметил, что Стоун тянет «красную линию». То есть имеется адресация к красному проекту. Но это фоном, в основе пока — Путин, создается его портрет, — считает эксперт.

«Приехал человек, беседует. Когда снимается в таком формате, там что может быть? Естественно — беседы. Беседы в основном «за жизнь». Задача Стоуна — представить западному человеку (Путина — ИА REGNUM ), потому что там его представляют демоном, либо суперменом. Кто как. Кто со знаком минус, кто со знаком плюс. Со знаком плюс не очень много, хотя популярность Путина бешеная на Западе», — отметил Волкогон.

Постановочный характер съемок режиссера не удивил, напротив, иначе, в выбранном жанре снять было бы невозможно, говорит эксперт.

«Ему администрация вопросы не пишет, Стоун спрашивает что его волнует, и что он хочет узнать. Ему что Путин, что Даниэль Ортега, что Фидель Кастро. Без разницы. Но в отношении Клинтона, Буша или Трампа, у него нет такой свободы. Там у него срабатывают свои «тормоза», потому что он гражданин своей страны. Там могут возникнуть свои разборки», — пояснил доцент кафедры режиссуры.

При этом как профессионал, режиссер отметил, что Стоун является гражданином США, а не нанятым на работу в пресс-службу Пескова. Стоун, в свою очередь, проявил профессиональный интерес и задался вопросом — «почему весь мир демонизирует Путина?». Этот вопрос был основным, на который для западного зрителя Стоун готовил ответ, считает преподаватель ЧГИК.

«Стоун решил разобраться в нем (в Путине — ИА REGNUM ) и как в главе государства, и как в личности, в человеке. Потому что сейчас во всем мире, о чем и говорят эксперты, борьба идет за человека. Президент в первую очередь человек. Людей интересует какие у него морально этические нормы, поэтому Стоун спрашивал у Путина об отце, матери. И тот отвечал безо всяких увиливаний», — заключил Юрий Волкогон.

Режиссер пояснил, что намерен досмотреть оставшиеся части, и тогда у него сложится полная картинка и замысел режиссера Оливера Стоуна.

Напомним, на российском телевидении вышел документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна. Картина состоит из четырех частей, в ней записаны беседы режиссера с президентом РФ Владимиром Путиным. Интервью записывались в московском Кремле, в городе Сочи и в подмосковной резиденции президента с февраля 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свою оценку фильму дал и оренбургский режиссёр Олег Маслов. Он отметил, что фильм о Путине вполне закон­омерен в творчес­тве Стоуна.