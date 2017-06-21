Калуга, 21 июня, 2017, 18:01 — ИА Регнум. 106 безнадзорных несовершеннолетних обнаружили полицейские Калужской области в ходе 42 рейдов на вокзалах, остановочных пунктах и перегонах за пять месяцев 2017 года. Об этом 21 июня было заявлено на заседании региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Электропоезд

Полицейские пресекли 99 фактов перехода железнодорожных путей в неустановленном месте, зафиксировали три случая наезда подвижного состава на людей, в том числе один — со смертельным исходом.

Большая часть происшествий была зарегистрирована в крупных населенных пунктах: на станциях Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Сухиничи-Узловые, Сухиничи-Главные и на перегонах между этими станциями.

В целях профилактики травматизма, хулиганства и вандализма на объектах железнодорожного транспорта сотрудниками Калужского линейного отдела МВД России на транспорте организуются разъяснительные беседы и встречи со школьниками, «День профилактики и безопасности». Во втором полугодии запланировано проведение акции «Безнадзорные дети».

Отдельной темой стал рост числа так называемых зацеперов. Учитывая, что это экстремальное «развлечение» чрезвычайно популярно в молодежной среде, было принято решение повысить эффективность профилактической работы.

«В социальных сетях, где идёт популяризация «зацепинга», мы должны давать информацию другого рода, показывать, чем заканчивается это опасное увлечение и депопуляризировать его», — заявил заместитель губернатора области Николай Калиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужский суд удовлетворил требование транспортной прокуратуры признать информацию, размещенную на 13 интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории России. На этих сайтах активно пропагандировался зацепинг — проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках вагонов железнодорожного транспорта.

С 2011 года на территории Московской железной дороги погибли 180 несовершеннолетних, В Калужской области за этот период зарегистрировано три смертельных происшествия с любителями зацепинга.