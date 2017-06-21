Москва, 22 июня, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Как реагирует Китай на развитие катарского кризиса на Ближнем Востоке? Собираются ли китайские конструкторы «Шелкового пути» идти напролом, устраняя возможные препятствия на пути своего детища, или, как учит восточная мудрость, сначала исследуют все возможные обходные дороги? Об этом рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Деньги в кассу»

Действия США и Китая по отношению к Ирану заставляют предположить о наличии «игры в две руки». Если это на самом деле так, то давление на Катар, оказанное Белым домом, выглядит возможной попыткой выгородить саудовцев, на которых лежит не меньшая ответственность. Одновременно Китай в лице своей транспортной компании COSCO (China Ocean Shipping Company) с 7 июня приостанавливает сообщение с Дохой. И 7 июня Тегеран подвергается террористической атаке.

Второй этап планетарных политических маневров США и Китая происходит уже в Панаме, где 12 июня объявлено об установлении дипломатических отношений этой страны с Китаем. Вдобавок к этому, Панама разорвала отношения с Тайванем, что можно считать дополнительным крупным реверансом в сторону Пекина. Не проглядывает ли здесь сознательная сдача Китаем своих экономических позиций в обмен на новые благоприятные условия в освоении Панамского канала?

Подробности читайте в статье: Катар на Панаму: как США и Китай разменивают сферы влияния

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