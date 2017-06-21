Киев, 22 июня, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Одной из самых обсуждаемых новостей на Украине стал безвиз. Событие, действительно, знаковое: не случайно Петр Порошенко в своем поздравительном сообщении в твиттере завернул дело так, будто небесная сотня именно за безвиз и погибла. Действительно: введение этого режима остается одним из немногих достижений постмайданной власти, и теперь Порошенко есть, что предъявить гражданам. Нате, пользуйтесь. Как пользуются безвизом украинцы, изучает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский на материалах украинской прессы.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ночь введения безвизового режима два самых крупных КПП (на границах с Венгрией и Словакией) большого числа выезжающих не наблюдалось. Хотя пересечь границу и правда оказалось легко: по словам одно из журналистов, проверили только паспорт, права, техпаспорт и страховку. «Это однозначно победа», пишет журналист, на вопрос о цели поездки ответивший пограничнику, что едет в Венгрию на кофе. Следуя логике Порошенко, «герои небесной сотни» умерли не зря.

Особенно эффектно выглядит сообщение, согласно которому харьковчане теперь «рванут» в Европу. Именно так — рванут. В качестве доказательства приводятся слова директора турфирмы о том, что спрос на услуги по сравнению с прошлым годом вырос на 40%. При этом самым востребованным у харьковчан направлением остается Турция, спрос на которые превысил прошлогодний на 50%. Жаль, что нет уточнений, какой процент эти 50% еще больше едущих в Турцию составляют от 40% еще больше едущих в Европу. С учетом того, что для курортов берега турецкого евровиза и раньше была не нужна, ибо Турция — це не Европа.

Высказывается предположение, что безвиз украинцы будут использовать для поездок на заработки. Да, конечно, безвизовый въезд не дает право на работу, но можно попробовать без него. Во всяком случае, традиционные поездки в Европу на сбор ягод и фруктов точно упростятся. Может, игра и стоила свеч, но вряд ли в ней есть такой глобальный и пафосный смысл, какой вкладывает Порошенко.

О других новостях, обсуждаемых в украинской прессе, читайте здесь: Порошенко пояснил: «Герои Небесной Сотни» на Украине погибли за безвиз

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