Киев, 22 июня, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Пока что обсуждает, что одним из поставщиков газа для Украины может стать Румыния. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Прокопива, такой вариант Украина держит как запасной на случай прекращения поставок реверсного газа из Польши. Более далекая альтернатива, как говорит советник Прокопива Максим Билявский, — газ из Норвегии. Этот газ скоро будут покупать Польша, а поставляться он будет через Данию. Но Билявский указывает на необходимость строительства интерконнектора, что даст возможность обеспечивать поставки норвежского газа на Украину.

Обзор энергетики Украины

Из других новостей энергетики выделяется очередное продление Кабинетом министров режима действия ЧП в энергетике. Режим продлен на месяц без обсуждения, единогласно. Причем, несмотря на дефицит угля и сохранение в энергетике режима ЧП, страна продолжает увеличивать экспорт электроэнергии.

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