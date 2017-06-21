Новосибирск, 21 июня, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Снимать личность такого масштаба как президент России Владимир Путин — это адовый труд, сказал новосибирский режиссер, сценарист Петр Дикарев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM свои впечатления от просмотра первого фильма Оливера Стоуна «Путин».

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Оливер Стоун и Владимир Путин

"На самом деле, все же гениальное просто. Мне понравилось, что фильм не зализанный. Он создает ощущение реальности. Я подмечаю детали, вижу, сколько камер работает. И может, кто-то не обратил внимание на то, что операторская сумка с линзами торчит в кадре на заднем плане. Конечно, режиссер это видел на монтаже. Но эти огрехи совершенно специально оставлены. Они добавляют вот это ощущение реальности. Не делалось тайны из того, как это снималось. И есть там кадры, где Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента России — прим. ИА REGNUM ) удочку держит с микрофоном», — рассказал о некоторых моментах Петр Дикарев.

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Новосибирский режиссер отмечает, что Владимир Путин — «объективно историческая персона, живая часть истории», и подчеркивает, что в его словах подобострастия нет. И статус, по мнению Дикарева, накладывает «чисто физически дикое количество ограничений»: по использованию техники, даже просто по организации съемочного процесса. Режиссер понимает, что за кадром у Стоуна не было той сотни человек, которая с ним обычно находится на площадке — «сие было невозможно, это документалка». Кадры перекрываются красивыми картинками, очень много архивов. Но Петр Дикарев при этом отмечает «прежде всего талант режиссера и интервьюера, который помогает личности раскрыться».

«Технически в фильме нет ничего такого удивительно — необычного, но само то, как он все это просто решил, как он сумел расположить… Полагаю, что Путин, как мы его видим и насколько мы можем знать, это достаточно закрытый человек. Здесь еще дело в масштабе личности. Я думаю, что абы с кем Путин не стал бы разговаривать. Такой разговор для Владимира Путина это предметное попадание в историю. Пройдут годы, и через те же сто лет по архивным каким-то кадрам о Путине, в том числе, будут судить. Не берусь говорить, что в первую очередь, но во многом именно по этим кадрам. Конечно, он выбирал для себя летописца», — говорит Дикарев.

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Режиссер отметил, что пока то, что он видит, ему нравится. Нравится «именно этой шероховатостью какой-то». Петр Дикарев уверен, что если бы Стоун хотел где-то доработать, то сделал бы это: тем же звуком, «мог бы сделать все это покрасивее и посусальнее».

«Здесь мы видим очень простую работу. Кто-то из моих знакомых сказал, причем из гурманов, что простые блюда готовить очень трудно. В данном случае мы видим простое блюдо, но которое очень сложно готовить. Кого бы режиссер не снимал, такого уровня личность, есть очень большой соблазн сделать все идеальненько и слащавенько. Как документалист я, конечно, на себя примеряю и понимаю, что мне в жизни не встречалось снимать фигуру масштабнее губернатора или полпреда, но даже это было очень сложно. Я не знаю, кого там брал в кадр или за кадр Стоун, но мы видим Путина куда более человечным, чем на прямых линиях. Мы видим, как он нервничает на некоторых вопросах. Это видно по его рукам, когда он стряхивает пыль несуществующую с брюк. Видим какие-то жесты. Я думаю, что кадры отсматривались и цензурировались, это естественно. И скорее всего был велик соблазн, эти кадры не допустить, чтобы в прямом и переносном смысле ни одной пылинки в кадре не было. Конечно, соблазн был, они чиновники прежде всего. Но, наверное, все-таки обаяние Стоуна и доверие к нему как к мастеру сыграло свою роль», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Дикарев.

Новосибирский режиссер рассмотрел «еще один интересный момент» — это «гениально подобранный переводчик».

«Я не знаю, кто этот переводчик, но явно это какой-то наш человек, который вел синхронный перевод. Он гениально подобран. Я не могу вспомнить его лица, хотя он постоянно в кадре присутствует. Конечно, здесь и композиция выстроена и фокусом работают, тем не менее он настолько не отсвечивает, что не мешает. Создается иллюзия присутствия в кадре двух собеседников», — рассказал он.

Петр Дикарев также подчеркнул, что стоит учитывать тот факт, что «все это происходит в острый момент и между нашими странами, и внутри нашей страны».

«В конце концов идет не только холодная информационная война странами НАТО и это в открытую признается, но и я считаю, что идет и холодная гражданская война. Это не официальная оценка, это мое такое мироощущение. И в такое непростое время мы видим непростой фильм непростого Стоуна про непростого Путина. Это же очень плановое событие, серьезное. Это не вдруг. И то, что этот фильм звучит сейчас, значит, есть такое ощущение, что это прелюдия к переменам. Хочется верить, что они будут к лучшему», — заключил новосибирский режисер, сценарист Петр Дикарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня на российском телевидении состоялась премьера документального фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Путин». Фильм представляет собой четыре записанные беседы режиссёра с президентом РФ Владимиром Путиным. Интервью записывались в течение двух лет в Кремле, в Сочи и в подмосковной резиденции президента.

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