Москва, 21 июня, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Курс доллара на московской бирже 21 июня утром достиг отметки в 60 рублей за одну единицу американской валюты, евро превысило отметку в 67 рублей. Все это происходит на фоне снижения нефтяных цен. Еще один фактор давления на российскую валюту — это распродажа российских активов зарубежными инвесторами, завил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

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«Процентные ставки США растут, в России они, в свою очередь, снижаются и это снижает привлекательность вложения денег в российские облигации. Нерезиденты распродают ОФЗ и уходят в валюту. Началось это после того, как сенат США одобрил законопроект о расширении списка санкций против России. Однако, как стало известно накануне, республиканское большинство в палате представителей отказалось утвердить данный законопроект», — пояснил эксперт.

«На этом фоне курс доллара на московской бирже находится на отметке 59 рублей 95 копеек, евро располагается на уровне 66 рублей 75 копеек, индекс ММВБ вырос до 1860 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся в районе 46$ за баррель», — привел цифры Задоя.

«Пара доллар/рубль вполне может достигнуть значений 62−63 рубля. Однако сегодняшняя динамика и достижение психологически важного уровня 60 рублей может способствовать некоторому ослаблению позиций быков. Вполне возможно, что в ближайшее время можно будет увидеть некоторую коррекцию от уровня 60 рублей за доллар, которая с очень маленькой вероятностью приведет к возобновлению нисходящего тренда по паре», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, официальные курсы доллара США и евро выросли к рублю на 22 июня. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Официальный курс доллара вырос на 1,42 рубля и составил 60 рублей. Официальный курс евро увеличился на 1,47 рубля и составил 66,79 рубля.

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