Москва, 21 июня, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Цены на нефть 21 июня слегка подрастают после невнятного начала сессии, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта Brent торгуется по $46,17 (+0,3%). «Бочка» легкой нефти WTI стоит $43,71 (+0,5%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По ее мнению, «фаза биржевого скепсиса относительно слишком широких запасов нефти в мире, растущего предложения и слабого спроса временно отступила. Однако сырьевые котировки выглядят шаткими и могут, по памяти событий 2014 года, падать и падать».

«Мысли о том, что американские сланцевики сведут на нет усилия ОПЕК по сдерживанию потока черного золота, то и дело возвращаются в качестве драйвера», — отметила она.

«Сегодня рынок ждет вечернего отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю: если в них подтвердятся наблюдения API, указывающие на небольшое снижение нефтяных запасов и на продолжение роста запасов бензина и дистиллятов, «медведи» могут поднять новую волну продаж», — полагает эксперт.

Читайте также: «Никто не верит в нефть»