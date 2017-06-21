Бразилиа, 21 июня, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Одним из приоритетных областей сотрудничества России и Бразилии является энергетика. «Газпром» заявил о своей готовности наладить поставки российского сжиженного газа в эту латиноамериканскую страну. Об этом стало известно из материалов встречи президента РФ Владимира Путина с бразильским коллегой Мишелем Темером.

Gazprom.ru СПГ-танкер

В Рио-де-Жанейро уже работает представительство российской энергетической компании. Как отмечается в материалах, «Газпром» теперь заинтересован и в том, чтобы осуществлять постоянные поставки СПГ в Бразилию, участвовать в строительстве подземных хранилищ сжиженного газа, а также в импорте бразильского оборудования для установок газодобычи на морском шельфе.

Энергетика, добыча полезных ископаемых, металлургия, химия, фармацевтика, инфраструктура авиа‑ и автомобилестроение — это приоритетные обрасти российско-бразильского сотрудничества. Российская сторона уже инвестировала в экономику Бразилии около $1,5 млрд, говорится в материалах.

Ранее Владимир Путин на переговорах в Кремле с Мишелом Темером заявил, что Бразилия — один из наиболее важных российских партнёров в Латинской Америке. В прошлом году товарооборот между странами упал, но с начала 2017 года уже вырос на более чем 30%. Путин также предложил своему бразильскому коллеге обсудить различные направления взаимодействия.

Сегодня, 21 июня, утром президент Бразилии провел переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Последний, в свою очередь, заявил о необходимости интенсифицировании товарооборота с Бразилией, укрепляя при этом тенденцию роста товарооборота. Такие позитивные момент необходимо закреплять. Это можно делать в том числе за счет высокотехнологических отраслей, успешно развиваемых и в РФ, и в Бразилии. В целом отношения между странами характеризуются высоким уровнем взаимопонимания, сказал Медведев.

Днем ранее секретарь по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликс сообщал, что «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» потенциально заинтересованы в тендере на разработку нефтегазовых блоков в Бразилии. Феликс отметил, что торги пройдет в сентябре 2017 года и будет включать в себя 287 нефтегазовых блоков, расположенных как на суше, так и в акватории Бразилии.

В энергетической отрасти Россия и Бразилия сотрудничали давно. Например, в 1994 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, Бразилия импортировала в 2010 году сталепрокат на сумму $338 млн (18%), сырую нефть на $130,3 млн (6,8%), палладий — $56 млн (3%), нафту — $47,6 млн (2,5%), дизельное топливо — $33 млн (1,7%), оружие и боеприпасы — $31,5 млн.