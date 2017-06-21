Москва, 21 июня, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Законопроект о запрете на оправдание геноцида русских намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

Казнённые в Талергофе. 1916

«Последняя объявленная война против русских — это конфликт на востоке Украины. Украинские боевики-националисты открыто говорят, что хотят уничтожить русский мир, хотят искоренить русское население по всей «незалежной», — отмечают в партии.

В качестве аргумента принятия закона парламентарии ссылаются на несколько трагических эпизодов в истории страны.

«Во время Первой мировой войны геноцид русского населения в районе Карпат осуществляли австро-венгерские войска. Мы сегодня много знаем про Освенцим, Дахау и другие лагеря, где в годы Второй мировой войны решался «еврейский вопрос», но мало кто помнит о Талергофе и Терезине — первых концлагерях в Европе, созданных в 1914 году для уничтожения русских жителей западной России», — напоминают в партии.

Русские оказались самым разделенным народом Европы после краха СССР и подверглись сильнейшим репрессиям во многих бывших союзных республиках, начиная с кавказских и среднеазиатских государств и заканчивая Прибалтикой, где русские по сей день не имеют полноценного гражданского статуса, указали депутаты.

«Мы считаем, что эти преступления против русских не должны замалчиваться и, тем более оправдываться. Именно на защиту русских будет нацелен наш законопроект», — заверили в ЛДПР.