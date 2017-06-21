Москва, 21 июня, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Днем 21 июня пара доллар/рубль обновила локальный пик на 60,23 рубля и откатилась ниже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Американец» поднялся выше 60 рублей впервые со 2 февраля 2017 года, — отметила она. — Поводов играть против «россиянина» у инвесторов предостаточно — напряжение в геополитике сменилось распродажей в сырье, и это лишило рубль сильной опоры».

«Любые теории «заговоров» в отношении рубля не работают никак: лишившись твердой руки с одной стороны (carry trade), рубль тут же попал под другую (нефть). Корреляция с черными золотом у рубля вернулась вполне ожидаемо, и пока барель неустойчив, рубль тоже сохраняет потенциал для ослабления», — пояснила Бодрова.

«С технической точки зрения, доллар может предпринять еще одну попытку укрепления и подняться в область 60,50−60,80 рубля. После этого доллар/рубль начнет процесс консолидации в пределах 59−60. Со стороны фундаментального анализа, рубль переоценен. При сегодняшней цене за нефть доллар может стоить и 63, и 66 рублей», — считает эксперт.

Добавим, 21 июня вечером за американскую валюту на Московской бирже дают 59,34 рубля (-0,5%). Евро торгуется по 66,16 рубля (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 22 июня, составляют 60 рублей за доллар США и 66,79 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 143 и 147 копеек соответственно.

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