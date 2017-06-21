Бишкек, 21 июня, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии большинством голосов поддержали в третьем (финальном) чтении законопроект «О государственных пособиях», предусматривающий выплату около 2700 сомов (2300 рублей) единовременного пособия при рождении ребенка.

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Также, согласно документу, для оказания материальной поддержки семьям с детьми будут введены ежемесячные государственные пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детьми в возрасте от 3 до 14 лет.

При этом такие выплаты будут предоставляться всем подходящим под эти критерии семьям, вне зависимости от уровня их доходов. Принятие закона позволит более 660 тыс. детей из малообеспеченных семей получать эти пособия, начиная с 2018 года. Ранее количество получателей выплат составляло 279 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что изначально в законопроекте «О государственных пособиях» предлагалось установить единовременное пособие при рождении ребенка в размере 4000 сомов (3400 рублей), а для жителей высокогорных районов — 5000 сомов (4270 рублей). Ежемесячные пособия детям до 3 лет должно составить 700 сомов и 875 сомов (около 600 и 750 рублей), соответственно. А ежемесячные пособия многодетным семьям — на каждого ребенка по 500 и 625 сомов (около 430 и 535 рублей), соответственно. Затраты киргизской казны на выплату нового пособия составят около 1,8 миллиарда сомов (1,6 млрд рублей). Отметим, что дополнительные затраты на социальные расходы вводятся в Киргизии на фоне дефицита бюджета и приближающихся президентских выборов.