Калуга, 21 июня, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Более 44 миллионов рублей задолженности по заработной плате, что в 2,5 раза больше показателей за аналогичный период 2016 года, взыскали за пять месяцев 2017 года калужские судебные приставы. Об этом 20 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

В 2017 году в ведомстве судебных приставов отмечают значительное увеличение числа исполнительных документов о взыскании зарплат. С января по конец мая этого года задолженности по зарплатам погасили в отношении 1,5 тысяч жителей Калужской области.

«В вопросах взыскания задолженностей по заработной плате с должников-организаций судебные приставы часто сталкиваются с тем, что неплательщики не ведут финансово-хозяйственной деятельности, не имеют имущества, на которое возможно обратить взыскание и даже скрывают его. Также нередко имеющееся у организаций-должников имущество является низколиквидным оборудованием. Бывают случаи, когда на арестованное имущество должников, выставленное на реализацию, отсутствует спрос», — сказала Скакун.

На начало 2017 года на долги по заработной плате жаловались сотрудники трёх организаций региона: ЗАО «Розовый сад», где работникам задолжали 47,9 млн рублей, АО «Калужское опытное бюро моторостроения» — 3,5 млн рублей и АО «Думиничский завод» — свыше 3 млн рублей.

В настоящее время в областной реестр работодателей-должников входят 67 предприятий. По состоянию на 25 мая 2017 года задолженность по зарплате составляла 195 миллионов рублей в отношении 3449 работников.

Прокуратурой области к дисциплинарной ответственности привлечено 365 лиц, к административной — 31. Объявлено 27 предупреждений. В суды направлено 2,5 тысячи исков о невыплате заработной платы. В следственные органы передано 3 материала. Возбуждено 7 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в России долги по зарплате по данным на 1 мая 2017 года составили 3 млрд 797 млн рублей. Предприятия не выплатили зарплату 68 тысячам работников. Самые большие размеры задолженностей по заработной плате приходятся на обрабатывающие производства (42%), 29% — на сферу строительства, 10% — на добычу полезных ископаемых, 7% — на транспорт, 5% — на сельское хозяйство.