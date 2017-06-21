Москва, 21 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на улучшение качества обслуживания клиентов, внесли в Госдуму члены Совфеда Михаил Щетинин и Ирина Гехт, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

ИА REGNUM Госдума

Предусматривается, что книга отзывов и предложений предоставляется любым заинтересованным лицам (представителям общественных объединений, средств массовой информации, волонтерам, субъектам общественного контроля и так далее) по их требованию.

Таким образом сенаторы намерены придать ей публичный характер.

Законопроектом в частности предусматривается, что «страницы книги отзывов и предложений должны быть пронумерованы и прошнурованы, а на оборотной стороне последнего листа размещается запись о наименовании продавца (исполнителя), дате начала ведения книги и количестве листов».

Инициатива направлена на повышение уровня обслуживания на соответствующих предприятиях за счет организации более системной работы с обращениями потребителей.