Киев, 21 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум. На 5,8% увеличились за неделю запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС на Украине, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Вагон уголь

Согласно статистическим данным, с 14 по 21 июня запасы антрацитового топлива для тепловых электростанций выросли до 654 тыс. тонн. Запасы газового угля сократились за этот же период на 2,3% — до 1,902 млн тонн. Общие запасы угля на складах ТЭС составили 2,512 млн тонн, уменьшившись на 0,3%.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина накопила 2,7 млн тонн угля, из которых 2,2 млн тонн составил газовый уголь, а запасы угля антрацитовой группы составили 676 тыс. тонн.

Напомним, на Украине продолжается энергетический кризис, вызванный решением Киева о запрете грузоперевозок из Донбасса на Украину и обратно. Отказываясь по политическим причинам закупать уголь в России, правительство Украины заключает договоры с США и Южной Африкой по завышенным ценам на поставку антрацита.

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