Санкт-Петербург, 21 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. В частности в интервью Радио Свобода Светлана Алексиевич заявила следующее:

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Алексиевич

«Все перевернули, переиначили. Например, как я могу оправдывать убийц? Я могу только предположить, какими мотивами они руководствовались», — сказала писательница.

На вопрос корреспондента Радио Свобода: «Помогла бы восстановлению более точной картины разговора публикация аудиозаписи этой беседы?» — писательница ответила утвердительно.

Кроме того, Светлана Алексиевич попросила считать сайт РС ровно той площадкой, с которой она публично обращается к ИА REGNUM :

«Коль это интервью появилось в печати, я прошу опубликовать полную аудиозапись всей беседы».

Выполняя просьбу нобелевского лауреата и для опровержения её ложных заявлений, редакция ИА REGNUM публикует полную аудиозапись беседы Сергея Гуркина со Светланой Алексиевич.