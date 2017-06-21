Ла-Пас, 21 июня, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа 20 июня на открытии международной конференции «За мир без стен» нелестно отозвался о президенте США Дональде Трампе, сравнив его с «троглодитом», сообщает El Periódico.

Lord Jim Троглодит

Международная конференция «За мир без стен», которую посетили известные политические деятели многих стран, проходит в боливийском городе Тикипая.

В своем выступлении Корреа обратился к словам бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, также присутствовавшего на форуме, в котором он сказал, что «историю не остановит ни Трамп, ни любой другой правитель, который презирает права человек».

Корреа подчеркнул, что, наоборот, «троглодиты», такие как Трамп, обладая «наибольшей властью, когда-либо известной человечеству, могут изменить ход этой истории, они, действительно, могут замедлить развитие истории».

Бывший президент Эквадора подчеркнул, что крайне важно сохранять оптимизм, но при этом «быть очень реалистичными», и призвал народы организовывать себя таким образом, чтобы не поднималась цена за то, что может быть достигнуто историей.

Напомним, в международной конференции «За мир без стен» приняли участие делегаты от международных организаций, таких, как Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций, Международная организация по миграции, представитель Ватикана и лидеры общественных движений из разных стран.

На конференции, которая заканчивает свою работу 21 июня, было аккредитовано 700 международных делегатов из более чем 30 стран трех континентов, в том числе представители организаций коренных народов и социальных движений.

Рафаэль Корреа, сторонник политики «социалистов XXI века», находился на посту президента Эквадора с 2007 по 2017 год и недавно передал пост своему приемнику избранному президенту Эквадора Ленину Морено.