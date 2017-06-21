Волгоград, 21 июня, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Уже менее чем через три недели в Волгограде изменится схема движения автотранспорта на главной магистрали города — проспекте Ленина. Здесь с 10 июля в границах улицы Краснознаменской и ЦПКиО начнёт действовать выделенная полоса для общественного транспорта, передаёт ИА REGNUM 21 июня.

Krd.ru Выделенная полоса

Беспрепятственно передвигаться по полосе смогут автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Остальному транспорту движение и остановка в крайнем правом ряду на Первой продольной магистрали от остановки «Дом Союзов» до Центрального парка культуры и отдыха будет запрещено. Об этом проинформируют специальные знаки и дорожная разметка. Установят здесь и камеры видеофиксации нарушений, будут работать автоэвакуаторы.

«Именно на этом участке наблюдается высокий уровень транспортной нагрузки, особенно в часы пик», — отметили в мэрии Волгограда.

Несмотря на то, что на проспекте Ленина в соответствии с текущей схемой организации дорожного движения остановка и стоянка в крайнем правом ряду запрещены, несознательные автолюбители пренебрегают правилами и оставляют машины в неположенном месте.

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Выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Ленина — не единственная в городе. Сегодня разрабатывается проект, согласно которому отдельные полосы для общественного транспорта появятся также на проспекте имени Маршала Константина Жукова.

Перекраивать схему дорожного движения в городе-герое продолжат и дальше. Проект комплексной оптимизации прежде всего затронет наиболее загруженных пересечений основных магистралей в областном центре. Здесь планируется синхронизовать режимы работы светофоров, изменить направления движения по полосам, на крупных перекрестках расширить проезжую часть, организовать дополнительное парковочное пространство. Кроме того, предполагается ввести дополнительные полосы для поворота налево, в том числе, на пересечениях проспекта Ленина с улицей 39-й Гвардейской, имени Генерала Штеменко и проспекте Металлургов.

В мэрии уверены, что реорганизация схемы дорожного движения позволит более эффективно распределить транспортные потоки, повысить пропускную способность ключевых городских автомагистралей, обеспечить комфорт и безопасность транспортных и пассажирских перевозок.

А вот некоторые горожане сомневаются в успехе этого мероприятия. Многие не верят, что запрещающие знаки отвадят любителей припарковаться в неположенном месте, другие переживают, что выделение отдельной полосы для общественного транспорта не только не разгрузит дороги, а наоборот будет способствовать увеличению количества пробок.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Волгограде по опорным маршрутам курсируют порядка 340 автобусов, а также трамваи и троллейбусы.