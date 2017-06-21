Мосальск, Калужская область, 21 июня, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Более 40 школьников, кадетов, юнармейцев, волонтеров, представителей военно-патриотических объединений и поисковых движений принимают участие в автопробеге, который проходит 21 июня по местам боевой славы Калужской области. Автопробег посвящен дню Памяти и Скорби. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил участник автопробега, заместитель председателя калужского городского военно-патриотического объединения поисковых отрядов «Патриот» Александр Плющай.

Фото пресс-службы правительства Калужской области В деревне Барсуки перезахоронение более ста останков погибших воинов, обнаруженных поисковиками

Он также сообщил, что в деревне Барсуки Мосальского района состоялась церемония перезахоронения останков красноармейцев, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.

В 2017 году автопробег проходит по местам боевой славы Бабынинского, Мосальского и Юхновского районов. Участники возлагают цветы и венки к мемориалам и братским могилам и проводят митинги, посвященные дню Памяти и Скорби.

«Более трёх лет назад, члены поискового движения России обратились к президенту страны с просьбой внести в закон «О Днях воинской славы и памятных датах» День неизвестного солдата. И он был внесен, и теперь мы в эту скорбную дату чтим память ушедших солдат, чьи имена и боевые подвиги так и остались неизвестны», — заявил Александр Плющай.

Поисковик также рассказал о работе над проектом «Судьба солдата». Его цель — выяснение судеб солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

«Отдавая священный долг пропавшим без вести защитникам Отечества, проект «Судьба солдата» реализует нравственный принцип «Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках данного проекта создан геопортал «Книга Памяти Калужской области 1941−1945 гг.». На интерактивной карте предоставлены списки более 213 тысяч погибших бойцов и командиров, паспорта 693 воинских захоронений, индивидуальных могил и памятных мест. Актуализация данных продолжается», — подчеркнул Александр Плющай.

Напомним, организаторами автопробега по местам боевой славы Калужской области, посвященного дню Памяти и Скорби, выступили региональное министерство образования и науки, областной молодежный центр, региональные отделения ДОСААФ России и общественной организации «Российский союз ветеранов».