Москва, 21 июня, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пикарев («Единая Россия») разъяснил нормы о защите ФСО персональных данных объектов госохраны и членов их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Army.mil Защита данных

Госдума в третьем чтении приняла закон, который возлагает новую обязанность органов госохраны обеспечивать защиту персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей — обработка персональных данных государственных объектов защиты будет возможна только с их личного согласия и (или) с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами.

При этом под членами семьи объектов государственной охраны, в отношении которых информация подлежит закрытию, понимаются те лица, безопасность которых обеспечивается в установленном законом порядке.

Так, согласно закону в течение срока полномочий президента РФ государственная охрана предоставляется членам его семьи, проживающим совместно с ним. Кроме того, государственная охрана может быть предоставлена члену семьи объекта госохраны на основании соответствующего распоряжения президента.

В этой связи говорить о неограниченном круге лиц, информация о которых будет закрыта, не представляется возможным, отмечает глава комитета Госдумы Василий Пискарев.

Сегодня, несмотря на наличие в законодательстве норм, обеспечивающих конфиденциальность информации в отношении судей, работников правоохранительных органов, не решены вопросы защиты персональных данных объектов государственной охраны, сказал он. Вместе с тем, по его словам, невозможно решить в комплексе вопросы обеспечения мер, направленных на охрану этих лиц, не исключив доступ неограниченного круга лиц к персональным данным объектов государственной охраны и членов их семей — то есть к любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

«Новые правила никак не ограничат доступ к информации об имуществе объектов государственной охраны», — заявил Пискарев.

Он заверил, что информация о доходах и расходах охраняемых лиц должна в обязательном порядке размещаться в открытом доступе, как того требует антикоррупционное законодательство.

«Закрытыми будет только сведения о их месте проживания и месте пребывания для недопущения противоправных посягательств и исключения возникновения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны», — разъяснил глава профильного комитета Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) заявил о том, что принятый Госдумой закон о расширении полномочий ФСО выводит из-под общественного контроля информацию о персональных данных охраняемых лиц и членов их семей. «Мы исключаем из-под общественного, в том числе журналистского контроля информацию, касающуюся недвижимости, доходов, наличия в реестрах информации. У нас, к сожалению, не святые лица, находящиеся под охраной», — отметил парламентарий. Куринный указал на то, что закон не раскрывает понятие «члены семьи».