Екатеринбург, 21 июня, 2017, 15:05 — ИА Регнум. «Ельцин-центр» — снова в центре скандала. Один из посетителей президентского центра Бориса Ельцина стал свидетелем того, как там детям показали фильм с сексуальными сценами и употреблением подростками табачных изделий и алкоголя, однако никаких пометок о запрете просмотра для детей не было, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Испуг. Дети

«В минувшее воскресенье в «Ельцин-центре» детям в возрасте до 12 лет был показан без всяких комментариев шведский детский фильм, содержащий сцену подросткового секса, активного употребления подростками крепкого алкоголя и сигарет. Я был очевидцем этого фильма», — сообщил Иван Абатуров.

Он утверждает, что присутствовал на показе. По его словам, он и еще один человек могут подтвердить, что во время программы «Шведская модель» в одном из короткометражных фильмов «Подборки лучших короткометражных фильмов для детей» отчетливо показывали сцену подросткового секса, распития крепкого алкоголя детям до 12 лет без какого-либо предупреждения. При этом на просмотре, по его словам, было около 10 малолетних детей младше 11−12 лет, а самый маленький ребёнок был в коляске.

Руководитель пресс-службы «Ельцин-центра» Елена Волкова подтвердила факт инцидента, сообщив, что, скорее всего, речь идёт о фильме «Непокорные», в котором рассказывается о социальных проблемах и первом сексуальном опыте подростков. Она подчеркнула, что фильм был снят для более старшей аудитории, о чем было указано изначально в возрастном цензе — старше шести лет.

«Вся программа сборника фильмов для детей была ошибочно отмечена как программа для аудитории без возрастных ограничений. Между тем фильм «Непокорный» имеет возрастной ценз 13+. Президентский центр Б.Н. Ельцина и шведское посольство, предоставившее фильмы, выражают сожаление в связи с допущенной ошибкой», — сообщили в пресс-службе «Ельцин-центра».

Также ситуацию прокомментировал представитель посольства Швеции в России.

«Посольство Швеции уважительно относится к российскому закону и ограничительным нормам в сфере показа кино при работе с российскими партнерами. К сожалению, в Екатеринбурге в подборке короткометражного кино, фильм, предназначенный тинэйджерам, был показан более молодой аудитории. Мы сожалеем об этом и впредь будем вместе с нашими партнерами дополнительно проверять корректность указываемых возрастных ограничений к фильмам», — заявил Штефан Ингварссон (Stefan Ingvarsson), советник по культуре посольства Швеции в Москве.

В свою очередь, Иван Абатуров убеждён, что сейчас идёт попытка скрыть факт того, что было допущено серьёзное нарушение, тем более что, по его словам в России нет такой категории в законах как 13 +.

Руководитель «Уральского родительского комитета» Евгений Жабреев заявил, что отправит обращения в адрес прокурора Свердловской области и уполномоченного по правам ребенка региона для проведения тщательной проверки законности показа этих короткометражных фильмов, сообщает Накануне.RU.

Также вопиющей считают данную ситуацию в свердловском отделении всероссийской организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».

«Если информация соответствует действительности, то это вопиющий случай, который наносит удар по репутации «Ельцин-центра», который посещает много детей. Притом что подобные скандалы, связанные с демонстрацией мультфильма в самом музее, сюжет которого, мягко говоря, не соответствет общепринятым представлениям об истории России, то в данном случае действительно речь может идти о нарушении закона», — сообщили в пресс-службе регионального отделения РВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее со стороны российского режиссёра Никиты Михалкова прозвучала критика в адрес мультфильма, открывающего экспозицию музея «Ельцин-центра». Так, он заявлял, что в президентском центре «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей».