Москва, 21 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Минприроды намерено «амнистировать» дачников, желающих оформить скважину, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Kremlin.ru Сергей Донской

Отвечая на вопросы депутатов Госдумы, глава Минприроды Сергей Донской рассказал о решении вопроса упрощенного и бесплатного порядка оформления подлежащих лицензированию действующих скважин, предназначенных для централизованного водоснабжения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Минприроды разрабатывает изменения в действующее законодательство, указал Донской.

«Предлагаемыми изменениями предусматривается добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ, осуществляется без проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, то есть экспертизу запасов делать не будут», — рассказал министр.

«Плюс ко всему в предлагаемой министерством поправке предполагается, что до 19 июня 2019 года добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ может осуществляться без соответствующих лицензий, то есть мы определенную амнистию здесь тоже проводим», — заявил Донской.