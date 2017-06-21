Хьюстон, США, 21 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. NASA опубликовало фотографии марсохода Curiosity, который движется к вершине горы Шарп. Об этом 20 июня сообщает сайт космического агентства.

Цитата Cъемки поверхности Марса с марсохода Curiosity. NASA

Снимки были сделаны 5 июня камерой HiRISE, расположенной на борту зонда Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Используя самый мощный телескоп, когда-либо отправленный на Марс, ученые NASA смогли поймать изображение марсохода среди скалистых горных ландшафтов. Он выглядит как синяя точка на фоне темного песка.

Марсоход поднимается на гору Шарп и приближается к своему следующему пункту назначения. Последние два года Curiosity занимается тем, что пытается забраться на вершину горы Шарп в центральной части кратера Гейла.

Напомним, марсоход Curiosity был запущен в рамках программы по изучению Марса в ноябре 2011 года. В августе 2012 года он достиг поверхности красной планеты и был направлен в кратер Гейла. Изучение марсианского грунта в кратере показало, что кратер Гейла в далеком прошлом представлял собой озеро, а условия на Марсе были благоприятны для существования микроорганизмов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, марсоход обнаружил необычные отложения песка в месте под названием «плато Науклуфт» у вершины горы Шарп. На снимках были замечены разломы в скалах, заполненные неизвестным белым веществом, похожим на осадочные породы водного происхождения.

Ученые пришли к выводу о существовании жидкой воды на Марсе в далеком прошлом. Причем она могла существовать в каком-либо виде на протяжении более долгого времени, чем считалось до этого.