Стокгольм, 21 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Шведский автопроизводитель Volvo, являющийся частью китайского концерна Geely объявил о создании отдельного брэнда Polestar Performance, который будет ориентирован на производство электромобилей, соответствующее заявление было выпущено компанией 21 июня.

Jakub Flyz1 Maciejewski Volvo S60 Polestar

Компания Polestar была приобретена шведским автопроизводителем в 2015 году, сейчас это подразделение будет выпускать автомобили под собственной маркой, продолжив пополнять модельный ряд Volvo высокопроизводительными автомобилями.

В основном компания будет производить электрокары, планируется, что она будет конкурировать с Tesla и подразделением Mercedes AMG, также выпускающим электрифицированные авто.

«Polestar станет вероятным конкурентом на развивающемся глобальном рынке высокопроизводительных электрифицированных автомобилей», — говорится в сообщении Volvo.

Reuters пишет, что возможными основными рынками сбыта для новой компании станут Китай и США.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что специалисты известной спортивной компании Lotus помогут Volvo в настройке шасси её автомобилей.

Подобное сотрудничество стало возможным, поскольку китайский концерн Geely, владеющий Volvo, приобрел 49,9% акций компании Proton, которая в свою очередь является материнской компанией по отношению к Lotus.