Улан-Удэ, 21 июня, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Туристы из Монголии и Китая всё чаще посещают Россию, в том числе они стремятся в Бурятию. В свою очередь, Бурятия заинтересована в том, чтобы повышать свою привлекательность для туристов.

Egov-buryatia.ru Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов встретил зарубежные делегации на железнодорожном вокзале города Улан-Удэ

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, в республике стартовали мероприятия в рамках Второго совещания руководителей туристских администраций России, Монголии и Китая. 21−23 июня пройдут деловые встречи и презентация туристического потенциала региона.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму России Олега Сафонова, количество туристических поездок граждан Монголии в Россию возросло на 38%, а рост посещения жителями нашей страны Монголии составил 25%. Положительная динамика наблюдается и с турпотоком между гражданами России и КНР. В 2016 году туристический поток из Китая вырос на 15%, а с российской стороны — на 31%.

В рабочей встрече Олега Сафонова с государственным секретарем министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмидийном Цэнгэлом принял участие врио главы Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что республика готова «предоставлять экологичный и качественный сервис для монгольских туристов».

«Наши монгольские друзья с каждым годом убеждаются, что в Бурятии все больше интересных и достойных мест, которые мы можем показать, они являются привлекательными для туристов. У нас в республике большие перспективы развития туризма в целом. Это не только Байкальская территория, но и культурный, медицинский, религиозный туризм по историческим местам. У нас в пригороде Улан-Удэ археологами обнаружен город гуннов, которому более 2 тысяч лет. И, безусловно, мы с удовольствием встречаем монгольских туристов и готовы им предлагать развивать туризм в более цивилизованно развитых формах», — сказал Алексей Цыденов.

Он подчеркнул, что работа выстраивается так, чтобы «монгольские гости приезжали и получали больше сервиса и услуг в более экологичных условиях, более качественно в инфраструктурном обеспечении и с большим количеством достойных, качественных услуг, которые позволяли бы и сохранить природу Байкала, и создать хорошие впечатления у туристов, и принести взаимную выгоду нашим странам».

«Безусловно, мы получаем большую поддержку со стороны Ростуризма. В регионе развиваются четыре туристических кластера. Уверен, что при окончании их строительства качество предоставляемых туристам туристических услуг в Бурятии вырастет значительно», — резюмировал врио главы Бурятии.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, одним из направлений, призванных привлечь туристов в Бурятию, является развитие особых экономических зон (ОЭЗ). В Бурятии это ОЭЗ «Байкальская гавань». 2 июня 2017 года стало известно, что министерство экономического развития РФ передало управление «Байкальской гаванью» правительству Бурятии. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали врио главы Бурятии Алексей Цыденов и замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

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Врио главы Бурятии тогда подчеркнул, что туризм является одним из приоритетов социально-экономической политики региона, в связи с этим «возможность продолжать развитие особой экономической зоны «Байкальская гавань» является важнейшим условием для привлечения инвестиций в туристическую отрасль республики».