Кемерово, 21 июня, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Досрочного сложения полномочий губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым не планируется, предает 21 июня радиостанция «Говорит Москва».

Kremlin.ru Аман Тулеев

Как сообщили в администрации Кемеровской области, Тулеев намерен продолжать руководство регионом до 2020 года.

Напомним, слухи о возможной отставке Тулеева появились в связи с тем, что глава региона в очередной раз продлил свой отпуск, начавшийся 22 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что кадровых решений по поводу руководства Кузбасса не принималось.

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Также стало известно, что глава Кузбасса перенес серьезную операцию, которая прошла успешно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня в администрации Кемеровской области подтвердили, что Тулееву провели операцию на позвоночнике, но его здоровью ничего не угрожает. 22 июня состоится пресс-конференция, в ходе которой можно будет выяснить все подробности ситуации.