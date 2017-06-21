Калининград, 21 июня, 2017, 14:32 — ИА Регнум. На фоне наращивания военной активности НАТО в Восточной Европе ситуация у западных границ России демонстрирует тенденцию к ухудшению. Об этом 21 июня заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии военного ведомства в Калининграде.

Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР

«Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе», — отметил Шойгу.

Глава оборонного ведомства напомнил, что Североатлантический альянс наращивает своё присутствие в Прибалтике. Идет работа по совершенствованию инфраструктуры натовских морских портов, аэродромов и других объектов.

Кроме того, все более интенсивной становится оперативная и боевая подготовка НАТО. Так, у границ России в настоящее время проходят учения «Балтопс-2017» и «Удар сабли-2017», в которых задействованы более 10 тыс. военнослужащих, десятки кораблей и самолетов, включая стратегические бомбардировщики США В-52.

«Происходящее наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса», — подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня во время полета главы Минобороны РФ в Калининград произошел инцидент с участием истребителя НАТО. Над нейтральными водами Балтийского моря натовский F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу, однако российский истребитель Су-27, сопровождавший борт Минобороны, «отогнал» его.

Читайте также: Су-27 не дал истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу