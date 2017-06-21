Москва, 21 июня, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Рубль продолжает капитуляцию, хотя после вчерашнего обвала на 2% сегодня, 21 июня, намечаются некоторые признаки стабилизации. Доллар уже успел попробовать на прочность рубеж в 60 рублей, но пока не решается на его пробой на фоне замедления падения цен на рынке нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)».

ИА REGNUM Рубль

По его мнению, «фундаментально сейчас наблюдается возвращение российской валюты к справедливым значениям после долгого противостояния многочисленным «уговорам» властей и обозревателей рынка. И «помогает» рублю в этом целый букет факторов, во главе которых стоит обвал нефти».

«Говорить о переломе тренда пока рано, и вовсе не очевидно, что валюта продолжит ослабление в еще больших масштабах. Однако выход инвесторов из ОФЗ, нужно признать, заметно подрывает перспективы российской валюты. Москва дала понять, что готова принять ответные меры на новые санкции США, что грозит обострением конфликта и дальнейшим снижением привлекательности активов РФ, которые за последнее время стали гораздо более рискованными в глазах иностранных инвесторов», — пояснил он.

«Но влияние этого фактора может ослабнуть, если нефть сформирует дно и, оттолкнувшись от минимумов, перейдет в режим восходящей коррекции. В более широкой перспективе рынку энергоносителей требуются признаки спада активности на сланцевых месторождениях США и сокращение добычи странами ОПЕК не только на словах, но и на деле», — считает эксперт.

«Однако в первом случае потребуется более внушительное удешевление углеводородов в силу низкого порога рентабельности добычи в Штатах. А что касается ОПЕК, здесь пыл умерить следует Ливии и Нигерии, которые не участвуют в сделке и стараются по максимуму восстановить производство», — уточнил Солдатов.

«С этой точки зрения нельзя отрицать риски дальнейшего снижения цен на черное золото и, как следствие, удешевления рубля. Но в краткосрочной перспективе есть возможность отскока от минимумов, если Америка рапортует о сокращении запасов нефтепродуктов и объемов добычи», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня биржевой курс доллара впервые с февраля 2017 года преодолел отметку в 60 рублей, свидетельствуют данные Московской валютной биржи. Утром курс доллара составил 60,02 рубля, прибавив 39 копеек. Курс евро достиг 66,81 рубля, поднявшись на 47 копеек.

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