Москва, 21 июня, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро выросли к рублю на 22 июня. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Курс валют Доллар Евро Рубль Обмен валюты

Так, официальный курс доллара вырос на 1,42 руб. и составил 60,00 руб. Официальный курс евро увеличился на 1,47 руб. и составил 66,79 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 22 июня, выросла до 63,05 рубля (+ 1,45 руб.).

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