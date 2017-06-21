Ярославль, 21 июня, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Ярославская делегация выступила на Днях русской культуры в болгарском Бургасе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в общество болгаро-русской дружбы «Шипка».

Общество российско-болгарской дружбы «Шипка» Дни русской культуры в Бургасе

Бургас — самый большой город Юго-Восточной Болгарии и четвёртый по населению в стране после Софии, Пловдива и Варны. В нем проживает более 200 000 человек.

В 2015 году мэры Ярославля и Бургаса подписали протокол о намерениях стать городами побратимами. Они каждый год обменивались делегациями, а в июне 2017 туда поехала сводный творческий коллектив ярославских Домов культуры — в него вошли танцоры из ДК имени Добрынина и певцы из ДК «Нефтяник». Ярославская делегация выступила на Днях русской культуры.

«Я не видел, даже в России, чтобы наши коллективы принимали с таким восторгом. В прессе пишут, что Болгария нас предала, что она идет на поводу НАТО. Нет, болгары очень любят русских и помнят как они помогали освобождать их страну», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя общества болгаро-русской дружбы «Шипка» Сергей Терехин.

Мэрия Ярославля после визита послала письмо мэрии Бургаса, чтобы углубить сотрудничество. Чтобы городам стать побратимами, решение должен принять муниципалитет Ярославля.