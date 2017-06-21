Уфа, 21 июня, 2017, 13:56 — ИА Регнум. В Башкирии обрушилась кровля жилого дома в селе Булгаково Уфимского района. Как сообщает ГУ МЧС по региону, в результате происшествия ранен один человек, в настоящее время он находится в больнице.

02.mchs.gov.ru Под Уфой обрушился строящийся коттедж

Информация о происшествии поступила 20 июня около 20:00 часов. В селе Булгаково обрушилась кровля в частном жилом доме. На место ЧП выехало пять единиц техники и 13 спасателей. Под завалами был обнаружен 62-летний мужчина, который госпитализирован в городскую клиническую больницу с многочисленными травмами.

По данным местных СМИ, обрушения произошло после завершения рабочей смены строителей, которые были заняты на строительстве дома. По одной из версий, плиты между этажами не выдержали нагрузки из-за нарушений технологии укладки и обрушились. Одному из рабочих не удалось вовремя покинуть место происшествия.

Отметим, что в тот же день ЧП в жилом доме произошло в Чебоксарах. В одном из домов взорвался сейф с порохом при попытке его открыть. «Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 43-летний владелец квартиры, почувствовав неприятный запах из сейфа, доставшегося по наследству, решил вскрыть его болгаркой. После чего произошла детонация пороха, хранившегося в нем. В результате выбито три окна квартиры, а мужчина с термическими ожогами доставлен в больницу», — говорят в полиции.

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