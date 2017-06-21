Ярославль, 21 июня, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Два крупных предприятия Ярославской области, работающих в сфере услуг ЖКХ — «Ярославская генерирующая компания» и «Водоканал ЯГК» — в 2016 году уменьшили свои убытки. Это следует из официальной отчетности, опубликованной на сайте компании, принадлежащей правительству региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип ЯГК

Валовый убыток «ЯГК» (разница между себестоимостью услуг и выручкой) составил в 614 млн рублей. В 2017 году этот показатель равнялся 676 млн. Чистый убыток компании составил 222 млн (337 млн годом ранее). Как сообщало ранее ИА REGNUM, «ЯГК» находится в состоянии банкротства, введено внешнее управление. Компания осуществляет теплоснабжение и обеспечивает горячей водой жителей ряда районов Ярославской области.

Компания «Водоканал ЯГК», также находящаяся в процедуре банкротства, показала валовый убыток в 52 млн рублей (62 млн в 2015 году) и чистый убыток в 25 млн (49 млн — 2015).

Разница между валовым и чистым убытком объясняется тем, что компании получали субсидии из регионального бюджета на компенсацию межтарифной разницы, которые частично компенсировали убытки. Кроме того, регион напрямую субсидировал «ЯГК», внося деньги в уставной капитал. В 2017 году это уже невозможно в связи с процедурой внешнего управления. Убыточность предприятий в целом связана с низкой рентабельностью сельских котельных и систем водоснабжения, а также тем, что они в большинстве случае находятся в аренде, а собственниками их являются муниципальные предприятия-банкроты.

Снижение убыточности в 2016 году — позитивный момент для обоих предприятий, однако это вряд ли способно их спасти без кардинальных мер.