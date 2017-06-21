Москва, 21 июня, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Су-27 во время полета над Балтийским морем качнул крыльями в ответ на попытку F-16 приблизиться к самолету Шойгу. После этого натовский самолет удалился.

Cherie A. Thurlby Истребитель F-16

Инцидент произошел во время полета Шойгу в Калининград, куда его самолет направлялся в сопровождении истребителей морской авиации Су-27.

Напомним, Шойгу отправился в Калининград на заседание Коллегии Минобороны. Здесь будут зачитаны доклады заместителей министра обороны, командования Западного военного округа и Балтийского флота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня российский Су-27 перехватил американский разведывательный самолет Boeing RC-135 в небе над Балтийским морем.

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