Москва, 21 июня, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Ответ РФ на санкции США должен формироваться в зависимости от финальных решений, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Iranreview.org Санкции

«Полагаю, наша реакция должна формироваться в зависимости от финальных, а не от промежуточных решений. Она достаточно очевидна с точки зрения «ответности», но не должна играть на руку враждебным настроениям тех в Вашингтоне, кто спешит напринимать критическую массу антироссийских мер, чтобы сделать ситуацию в наших отношениях необратимой», — отметил сенатор в соцсети.

Санкции Минфина США против ряда российских лиц и компаний, конечно же, призваны демонстрировать решительность Вашингтона и шаг в сторону русофобов, указал Косачев. Но обоснование этих санкций («до выполнения Россией Минских соглашений», в которых она не является стороной) и состав участников (рестораторы, байкеры, компании, специально работающие в Крыму и нигде больше) «показывают уровень проработки этих мер и компетентности ответственных лиц», отмечает он.

«Да, республиканцы в Палате Представителей на этот раз подстраховали Трампа и дали ему передышку. Но не более того, обольщаться не следует. Самое опасное то, что США с упорством, граничащим с маниакальностью, загоняют себя в санкционную спираль, из которой им (а не только нам!) будет крайне трудно выбраться», — предостерег Косачев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне минфин США расширил список санкций в отношении компаний и физлиц из-за ситуации на Украине. В перечень вошли чиновники из России и Донбасса.

Россия предпримет ответные меры на новые санкции со стороны США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США ввели новые ограничения на «ровном месте».