Москва, 21 июня, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Ответ руководства России на расширение ограничительных мер со стороны США будет основан на принципе взаимности. Об этом сообщил в среду, 21 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, — говорит представитель Кремля. — Поэтому это вполне объяснимо и понятно».

По его словам, в Кремле сожалеют, что власти США делают ставку на «санкционную риторику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2017 г. министерство финансов США опубликовало список ограничений, введенных в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине. Под санкции попали 19 физических и 19 юридических лиц из РФ и республик Донбасса.

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