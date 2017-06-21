Улан-Удэ, 21 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Озеро Байкал нельзя рассматривать просто как природный объект, необходимо соблюдать баланс экологии и интересов населения, живущего там. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал председатель комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Народного хурала (парламента Бурятии — прим. ИА REGNUM ) Анатолий Кушнарёв, комментируя заявление эколога Натальи Тумуреевой об отсутствии поддержки идеи референдума в защиту Байкала со стороны депутатов и чиновников.

Wxrw123.com Байкал

Проблемы Байкала обсуждаются уже не первый день. Среди многочисленных угроз называются обмеление озера, браконьерство, загрязняющие стоки и так далее. Одной из самых серьёзных потенциальных угроз экологи считают возможное строительство монгольских ГЭС на Селенге, питающей Байкал.

В связи с этим инициативная группа жителей Бурятии решила предложить референдум в защиту уникального озера. Предлагалось вынести следующий вопрос: «Считаете ли вы, что защита и охрана озера Байкал от негативных воздействий (в том числе трансграничных) должна быть приоритетом государственной политики Республики Бурятия?». 6 июня 2017 года эколог Наталья Тумуреева в качестве председателя собрания инициативной группы официально зарегистрировала в избирательной комиссии Бурятии ходатайство о проведении референдума.

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Эколог Александр Колотов поддержал коллегу и объяснил, что власти Бурятии уделяют внимание сохранению экосистемы Байкала, однако в стратегических документах республики «нигде нет указания на то, что защита и охрана озера Байкал являются приоритетом». На это, по их словам, и был направлен планируемый референдум.

Однако 19 июня стало известно, что чиновники и депутаты Бурятии не поддержали идею референдума в защиту Байкала.

«Нам отказали в регистрации инициативной группы для проведения референдума. Замечания в основном касались оформления, но эти недочёты были вызваны отсутствием чётко установленных образцов документов, необходимых для выдвижения инициативы. И это ещё раз обращает внимание на проблему искусственно создаваемых законодательных барьеров, когда инициативную группу ставят в такие условия, что она должна сначала наступить на всевозможные грабли, чтобы пройти первоначальный фильтр (избирком)», — подчеркнула Наталья Тумуреева.

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«Наталья Тумуреева была у нас в комитете два раза. Кстати, её к нам приводил депутат Фёдор Бураев, это значит, что он её поддерживает. Наша позиция такова: рассматривать Байкал просто как природный объект — это одно. А рассматривать Байкал как место, где живут люди, — это несколько иное», — говорит Анатолий Кушнарёв.

Он напомнил о том, что 15 июня в рамках прямой линии с президентом РФ Владимиру Путину поступил вопрос от жителей острова Ольхон на Байкале (Иркутская область). Они рассказали главе государства о проблемах, связанных с жёсткими ограничениями в природоохранной зоне. В частности житель Ольхона пожаловался президенту на плохую дорогу от парома до населённого пункта Хужир (начальство летает на вертолёте, поэтому об этой проблеме не знает), на плохую воду, от которой в чайнике образуется «накипь в два пальца». Также мужчина рассказал, что, когда на острове сделали заказник, местным жителям «обещали золотые горы, что права наши ущемлять не будут»: «В результате в лес нельзя, скотину нельзя — вплоть до арестов доходит». В ответ Владимир Путин отметил, что природоохранная зона должна соответствовать не только экологическим потребностям Байкала, но и нуждам людей, которые там живут.

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По словам президента, необходимо вносить изменения в действующие правила и законы, которые позволили бы осуществлять согласованно с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей, живущих на этих территориях.

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"Тотальные запреты для населения — это неправильно. Мы должны соблюсти баланс экологии и создания условий для жизни людей. Поэтому у нас и возник спор по поводу референдума. Инициативная группа рассматривает этот вопрос с той точки зрения, что Байкал — это чисто природный объект, а остальное их не интересует. Но там сейчас живут пять тысяч человек населения, и столько же с иркутской стороны. Поэтому нельзя так односторонне подходить к этому вопросу. Мы должны защитить Байкал, в том числе и для следующих поколений. А в то же время мы не должны ущемлять интересы людей. Если на этой территории не будет никакого экономического развития, то население, в том числе молодежь, оттуда уйдёт. Может быть, кому-то эта идея и нравится, но на самом деле это неправильно. Там веками люди живут в согласии с природой, и они дальше также должны жить. Это мнение нашего комитета и моё личное. Мы обсуждали эту тему, я прямо об этом говорил, поэтому понимания не произошло. Кричать «спасём Байкал», подразумевая, что сделаем это за счёт населения, неправильно», — подытожил Анатолий Кушнарёв.

Точку зрения парламентария прокомментировала Наталья Тумуреева.

«Что касается вопроса президенту от жителей Ольхона, конечно же, нужно, в первую очередь, думать о людях. Обо всех, а не о всяких олигархах, получающих свою выгоду от продажи электроэнергии. То, что нужно эти вопросы решать, по словам Владимира Путина, под контролем экологов — это отрадно, но верится с трудом. В последнее время в области охраны окружающей среды многое делается вопреки здравому смыслу. Кстати, водоохранная зона у Байкала появилась только в 2016 году, а дорог там не было никогда, электричество также было проведено только в начале 21 века. Что-то мне подсказывает, что всё дело не экологических ограничениях», — сказала она корреспонденту ИА REGNUM 21 июня.

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Напомним, по словам экологов, одной из потенциальных угроз для озера Байкал является строительство ГЭС Монголии в бассейне крупнейшего притока озера — реки Селенги. Общественные слушания по проектам монгольских ГЭС, которые состоялись весной 2017 года в Иркутской области и Бурятии, показали, что жители регионов в большинстве своём выступают против строительства ГЭС, заявляя о том, что это принесёт непоправимый вред Байкалу, и без того испытывающему маловодный период.

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И, как отмечали экологи Тумуреева и Колотов, референдум был бы одним из способов попытаться спасти озеро от строительства монгольских ГЭС.

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