Владивосток, 21 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Фильм Оливера Стоуна «Путин» в целом неплох, но с точки зрения включения моментов правления президента и более живых историй можно было бы и лучше. Таким мнением о картине американского режиссёра в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделилась директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко.

Цитата Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине

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«Я бы добавила каких-нибудь ярких событий, овеянных правлением нашего уважаемого президента. Мне понравилось, что в кадре всегда был переводчик, который переводил на английский язык. Это говорит о том, что если фильм будет транслироваться в США, есть вероятность, что сверху не наложат, как они это любят, какой-то непонятный текст, — отметила Анна Алеко. — Были интересные моменты, особенно когда задавали вопрос о женщинах, поговорили про критические дни, я так смеялась».

По мнению директора Приморской краевой филармонии, бывшего вице-губернатора Приморья, в целом картина неплохая, но с точки зрения включения моментов правления Владимира Путина и более живых историй о нём, она могла бы быть лучше.

«Может быть не хватало личных историй: наш президент умеет летать на самолёте, занимается дзюдо, ведёт здоровый образ жизни — такие моменты, о которых видимо знаем только мы, россияне», — добавила деятель культуры.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о своевременности фильма «Путин» в условиях нынешних непростых отношений между США и Россией, Анна Алеко уверенно заявила, что это ход конём.

«Когда о тебе говорят не совсем лестные вещи, надо иногда выходить в эфир, отвечать на вопросы. Я не говорю сейчас это относительно президента, это касается всех чиновников, руководителей любого уровня», — объяснила Алеко.

Как сообщало ИА REGNUM, документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна представляет собой четыре записанные беседы режиссёра с президентом РФ Владимиром Путиным. Интервью записывались в Кремле, в Сочи и в подмосковной резиденции президента в течение двух лет.