Москва, 21 июня, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Законопроект о прудах для выращивания рыбы Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Эдуард Мане. Рыбалка

В Земельном кодексе закрепляется право собственника земельного участка строить пруды, образованные водоподпорными сооружениями на водотоках. Предусматривается и наличие в составе земель сельскохозяйственного назначения таких водных объектов, как пруды, образованные водоподпорными сооружениями на водотоках и используемые для осуществления прудовой аквакультуры.

В Лесном кодексе РФ закрепляется возможность размещения на лесных участках временных построек, предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Одновременно предусматривается включение в понятие прудовой аквакультуры также разведение или содержание, выращивание объектов аквакультуры в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. При этом рыбоводные участки в таких прудах не выделяются.

Ко второму чтению был решен вопрос так называемых «русловых» прудов, используемых при осуществлении прудовой аквакультуры, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Проблема состоит в том, что при реализации закона об аквакультуре рыбоводные хозяйства сталкиваются с разногласиями в водно-земельных отношениях, возникающих при эксплуатации рыбоводных прудов на водотоках. Такие пруды оформлены в аренду или выкуплены как земли сельскохозяйственного назначения. Изначально эти участки не были запружены. Пруды были организованы искусственно с целью промышленного разведения рыбы, пояснил он. Однако, после внесения изменений в Земельный кодекс РФ в 2008 г. был ограничен оборот земель водного фонда, земли под прудами и обводненными карьерами стали относиться к землям водного фонда.

«Юридический статус водоемов, искусственно созданных для рыбоводства, специфичен, так как несмотря на обладание необходимыми признаками водного объекта, они в правовом отношении таковыми не являются. В связи с тем, что специального правового регулирования порядка предоставления земельных участков, относящихся к землям сельхозназначения и занятых водными объектами, либо земельных участков для использования их под нужды рыбоводства, действующее законодательство не содержит, то земли с рыбоводными прудами стали, по решениям судов, исключаться из категории сельхозназначения вместе с переходам права собственности на них государству», — указал глава комитета.

Судебные органы не принимают во внимание то, что пруд на водотоке построен на землях сельхозназначения, находящихся у предприятий в собственности или в аренде, а также и то, что он построен для целей товарного рыбоводства.

«К сожалению, эта проблема имеет масштабный характер, и пока она не решена, развитие рыбоводных хозяйств значительно замедлено», — заявил парламентарий.