Самара, 21 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В планах компании «Рено Россия» поставить в 2017 году на рынок стран Персидского залива около 6 тыс. автомобилей, об этом 20 июня сообщили «Ведомости» со ссылкой на доклад Минпромторга.

Renault.com Renault Duster

Издание напомнило, что о планах начать экспортировать автомобили в данный регион в апреле 2017 года сообщил глава «Рено Россия» Андрей Панков, но тогда он ничего не сказал об объеме поставок и о тех моделях, которые компания планирует отправить на экпорт.

Сейчас стало известно, что в шесть стран Персидского залива — Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию будет поставляться модель Duster.

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса автомобиль является самой продаваемой моделью марки в России. Как сообщили изданию представители Renault, в страны Персидского залива 16 июня 2017 года уже отправилась партия из 500 автомобилей.

Это автомобили в версии 4×2, на них установлен двигатель объемом 2 л и мощностью 143 л.с., а также автоматическая коробка передач. Как сообщает Renault, автомобиль был адаптирован для местного рынка, в частности, у него есть функция вывода информации о давлениях в шинах на приборную панель.

Напомним, по итогам продаж за первый квартал 2017 года Renault удалось реализовать в России 4,7 тыс. экземпляров Duster, при этом продажи данной модели компании выросли на 32,5% относительно аналогичного периода 2017 года.