Астрахань, 21 июня, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Детский сад №111 в Астрахани, на низкую заработную плату в котором в ходе «Прямой линии с президентом РФ» пожаловалась педагогический работник, трудовые права своих сотрудников в части оплаты труда не нарушал. Такой вывод по итогам проверки дошкольного учреждения сделала региональная прокуратура, передаёт ИА REGNUM 21 июня.

Astrobl.ru В детском саду

Как уточнили в надзорном ведомстве, нарушений по факту начисления и выплат зарплат в ДОУ не выявлено.

Напомним, о низких заработных платах в детсадах Астрахани вся страна узнала после «Прямой линии с президентом РФ» 15 июня, когда в прямом эфире было зачитано сообщение воспитательницы ДОУ №111, сообщившей о зарплате в 7 тысяч 935 рублей за май. В тот же день региональная прокуратура организовала проверку. В региональном министерстве образования заявили, что названная сумма — вдвое ниже чем в среднем по Астрахани. По данным ведомства, в целом в областном центре в 2016 году зарплата воспитателей составляла 19 686 рублей, а в первом квартале— 19 106 рублей.

Между тем, судя по предлагаемым на сайте службы занятости населения региона вакансиям воспитателя детского сада, заработная плата педагогического работника ДОУ действительно начинается от 7,5 тыс. рублей. Например, детскому саду № 109 в Советском районе Астрахани требуются два воспитателя. Зарплата указана от 7,5 тыс. рублей. Такую же начальную отплату труда предлагают и в детских садах в Кировском районе областного центра и городе Ахтубинске. Максимальная заработная плата, озвученная работодателем, — 20 тыс. рублей.

«Я работаю воспитателем в детсаду № 111 уже пять лет, закончила социально-педагогический колледж. По первому образованию — кулинар. Смс-сообщение с фотографией моего зарплатного квитка на горячую линию президента отправил муж. Он устал смотреть на мои слезы. И мне за этот шаг совсем не стыдно», — поделилась с корреспондентом «Каспийинфо» воспитатель Мария Селивоненко.

По словам женщины, претензий к администрации детсада у нее нет, обидно то, что никто не может объяснить, что происходит с зарплатами.

«Был период, хотя и не очень продолжительный, когда размер моего заработка внушал определенный оптимизм», — добавила работник ДОУ.

Как пояснила заведующая детсада, где работает молодая женщина, низкая заработная плата за май получилась из-за того, что воспитатель брала больничный. Кроме этого, на размер зарплаты, который по новой системе оплаты труда складывается из базовой и стимулирующей частей, мог повлиять стаж работы, отсутствие категории и высшего образования.

Между тем исправлять ситуацию с зарплатами бюджетников в регионе власти намерены уже в ближайшее время. В региональном бюджете на 2017 год предусмотрено увеличение ассигнований на доведение заработной платы педработников дошкольных учреждений Астрахани до уровня средней заработной платы в сфере общего образования. Планируется, что уже во втором полугодии заработная плата воспитателей детских садов в Астрахани составит 21 тысячу 053 рубля.

Добавим, что, согласно изменениям, внесённым на последнем заседании региональной думы в региональный бюджет 2017 года, доходы областной казны выросли на 421,79 млн рублей и составили 31,07 млрд рублей. Это с увеличением налоговых поступлений и дополнительным бюджетным трансфертам из федеральной казны.

Вместе с тем расходная часть главного финансового документа региона повысилась на 1,7 млрд рублей. Как пояснил министр финансов Виталий Шведов, эти средства пойдут на выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы. В предыдущем варианте бюджета фонд заработанной платы для этой категории граждан был предусмотрен не в полном объёме.