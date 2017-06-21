Москва, 21 июня, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В отношении возможной встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите «двадцатки» в Германии конкретики пока нет. Однако встреча лидеров может состояться в той или иной форме, заявил 21 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По словам Пескова, встреча Путина и Трампа в Гамбурге пока никак не готовится, планов на 7 июля еще нет. Кремль исходит из того, что главы России и США будут присутствовать на саммите, следовательно, они встретятся в той или иной форме в рамках мероприятия.

При этом каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет, пояснил Песков. Отвечая на вопрос о возможных помехах в достижении договоренностей о встрече двух лидеров, он заверил, что «никаких проблем здесь нет» и при необходимости в Кремле все успеют.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» состоится в немецком Гамбурге с 7 по 8 июля. Предполагается, что на саммит прибудут примерно 10 тыс. делегатов и журналистов.

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